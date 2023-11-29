شكرا لقرائتكم ثعبان يختبئ عند باب المنزل ويفاجئ شابًا بلدغة في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعرض شاب للدغة ثعبان أثناء خروجه من منزله في الأحساء والذي كان يختبئ دون أن يلاحظه الشاب.

وبين فيديو متداول لكاميرا مراقبة مثبتة، الشاب وهو يرمي الثعبان الذي لدغه بشكل مفاجئ، حيث كان مختبأ بمحاذاة أسفل الدرج عند نزول الشاب من منزله إلى سيارته.

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موسم الثعابين

على الصعيد ذاته، أكد مدير عام مركز إنتاج الأمصال لسموم الثعابين والعقارب -سابقاً- والمتخصص في آثار وعلاج سموم الثعابين والعقارب وإنتاج الأمصال الدكتور محمد الأحيدب، أن موسم الثعابين يعتمد على ظروف الموسم نفسه فاحتمالية وجود ثعابين من أي نوع متاحة في كل وقت، فمثلاً أم جنيب تخرج حتى في فصل الشتاء، وخصوصًا في البيئات الرملية، وهو ثعبان سام بلا شك.

وقال: هذا التوقيت من المفروض أن يكون بداية دخول الثعابين في البيات الشتوي، ولكن كما نلاحظ أن الثعابين في السعودية في المنطقة الوسطى لا تزال هناك مناطق حارة، وهناك احتمالية لوجودها إلى جانب نزول الأمطار، وهو ظرف استثنائي لطلوع الثعابين من جحورها، ومن المخابئ، وذلك عند دخول الماء إليها ما يؤدي إلى خروجها في مثل هذه الظروف، وهناك ثعابين لا تضمن حتى في فصل الشتاء مثل أم جنيب، فهي تدفن نفسها تحت الرمل وتخرج من تحت الرمل، وقد يلاحظها المتنزهون في المواقع الرملية، بحسب العربية.

تختبئ في حذاء

كما لفت المختص الأحيدب، أن الثعبان الذي ظهر في الفيديو يظهر من طوله ومشيته وشكل الرأس أنه من الأنواع غير السامة أو شبه السامة وبأنياب خلفية، وخطورة مثل هذه الأنواع أقل، لأنها لابد أن تقوم بالعض لإخراج السم ولا يوجد لها أنياب أو قنوات سمية.

وختم حديثه: الثعابين وخروجها في هذا الوقت ممكن، وقد تختبئ في حذاء أو أماكن دافئة في البيت مثل المستودعات أو الأجهزة الموجودة في المنزل، وتصدر حرارة مثل المكيف الأرضي، فلا يمكن التنبؤ بما يفعل الثعبان ومتى يخرج ومتى يختبئ.