شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ٢٤ ساعة.. مراكز المراقبة الصحية تنقذ حياة معتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الطبية لوزارة الصحة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، التابعة لتجمع جدة الصحي الثاني، من إنقاذ حياة معتمر أوزباكستاني يبلغ من العمر 68 سنة وآخر باكستاني 70 سنة، بعد حدوث توقف لعضلة القلب.

وباشرت الفرق الطبية الحالتين، وتمكنت من استعادة النبض والنقل للمستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

مراكز المراقبة الصحية

تعمل مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز التابعة لتجمع جدة الصحي الثاني، على مدار 24 ساعة من خلال 4 مراكز صحية مجهزة بعيادات وغرف للطورائ وغرف للتنويم للمرضى وإسعافات عالية التجهيز.

وتقدم الخدمات بكوادر طبية سعودية مدربة للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.