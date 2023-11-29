شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الإمام تركي تشارك في معرض "السعودية الخضراء" بقمة المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن مشاركتها غداً في معرض منتدى مبادرة السعودية الخضراء، المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، الذي يقام خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية باستعراض البرنامج الأكبر من نوعه لحماية التنوع الحيوي في المملكة، والذي تنفذه المحمية باستخدام الطائرات دون طيار (الدرون) لكونها أكثر فعالية وكفاءة في أعمال الحماية والرصد البيئي، وأقل من حيث الانبعاثات الكربونية، حيث أسهم البرنامج في رفع كفاءة عمل فرق الحماية والرصد البيئي بنسبة تتجاوز 220 %، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 66% من خلال تقليل استخدام المركبات المعتمدة على الوقود الأحفوري.

مبادرة السعودية الخضراء

كما ستعرض المحمية من خلال شاشة تفاعلية تفاصيل المشروع الرائد لتقييم الغطاء النباتي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وكذلك العديد من المبادرات المخصصة لتوسعة وتنمية الغطاء النباتي والتشجير، ضمن جهود المملكة لزراعة 600 مليون شجرة في المملكة بحلول عام 2030 وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وتتسق مبادرات ومشاريع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية كافة مع المستهدفات الوطنية لرؤية المملكة 2030، حيث تعمل المحمية على حماية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، بما يشمل الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، ضمن الجهود الأوسع نطاقاً للحفاظ على البيئة الطبيعية.

وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وزراعة 10 مليارات شجرة في المملكة خلال العقود القادمة، وحماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030، ضمن مساعي المملكة لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

يذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تمتد على مساحة 91,500 كم2، بما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية بالمملكة، حيث تشتهر بطبيعتها الخلابة وتزخر بتنوع أحيائي فريد يشمل 138 نوعاً من الكائنات الفطرية من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي وأكثر من 179 نوعاً نباتياً مثل أشجار الطلح والسدر البري والأرطى.