390 طالبا يتأهلون لإبداع

ويتضمن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ست مراحل، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، وتقديم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، والمرحلة الثانية المكونة من معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونيا، ورفعها على موقع موهبة، ثم تشمل المرحلة الثالثة التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من المختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الرابعة التي تشتمل على تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في ثلاث مدن، وإعلان المتأهلين لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وتحديث المشاركين معلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة الخاصة بإقامة معرض «إبداع للعلوم والهندسة» خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2024 في جامعة الملك سعود بالرياض، ثم المرحلة السادسة والأخيرة التي تشمل الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة «آيسف»، ثم المشاركة في آيسف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو 2024.
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