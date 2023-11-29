390 طالبا يتأهلون لإبداع

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، اليوم، تأهل 390 طالبا وطالبة إلى المرحلة الرابعة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024»، وذلك بعد رفع مشاريعهم على موقع موهبة، وتقييمها من قِبل أكثر من 70 عضوا من لجنة التحكيم، المكونة من أساتذة الجامعات والباحثين في الجهات البحثية. ويستعد الطلبة المتأهلون في المرحلة الرابعة إلى المنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024»، التي ستقام خلال الفترة 8 - 19 ديسمبر المقبل في كل من الرياض وجدة والدمام.

ويتضمن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ست مراحل، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، وتقديم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، والمرحلة الثانية المكونة من معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونيا، ورفعها على موقع موهبة، ثم تشمل المرحلة الثالثة التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من المختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الرابعة التي تشتمل على تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في ثلاث مدن، وإعلان المتأهلين لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وتحديث المشاركين معلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة الخاصة بإقامة معرض «إبداع للعلوم والهندسة» خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2024 في جامعة الملك سعود بالرياض، ثم المرحلة السادسة والأخيرة التي تشمل الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة «آيسف»، ثم المشاركة في آيسف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو 2024.