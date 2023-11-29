جولات تفتيشية بسوق أسماك جدة

نفّذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بسوق السمك المركزي بجدة اليوم, جولات تفتيشية ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الوزارة وبمشاركة أعضاء الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالمنطقة، تحرص على تمكين الصيادين وتجار المزارع السمكية من السوق وفق الضوابط والشروط الفنية والصحية، من خلال حفظ ما يدخل إلى الأسواق وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات اللازمة لكل جهة بما لديها من أنظمة وقوانين.

يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر تم إنشاؤه بهدف معالجة التستر التجاري في جميع القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.