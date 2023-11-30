تراند اليوم : بسبب وصف رجل بالسمين.. شاهد: إصابة امرأة في مشاجرة على متن طائرة متجهة إلى إسبانيا

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو إصابة امرأة ونزف الدم من أنفها، بعد وقوع مشاجرة على متن طائرة متجهة من بريستول إلى تينيريفي في إسبانيا َ

وأظهر الفيديو امرأتين إحداهما تجلس على أرضية ممر الطائرة، والأخرى ينزف الدم من أنفها. وصرخت قائلة "رفيقي، هي وهو"، وهي تشير إلى ممر الطائرة. حسب الديلي ميل.

وسمع خلال الفيديو صوت امرأة تقول: "لم أفعل ذلك".وردت الراكبة الملطخة بالدماء قائلة "لقد فعل" وهي تشير إلى ممر الطائرة مرة أخرى قبل أن تصرخ "لأنك وصفتيه بالرجل السمين"، في إشارة لحدوث المشاجرة بسبب هذه العبارة.