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تراند اليوم : هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يضعف مناعة الجسم؟ .. شاهد استشاري يٌجيب ويكشف سبب قوتها هذا العام

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صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور "رشيد البلاع" استشاري أمراض الباطنة والعناية الحرجة ، خلال لقائه مع برنامج " الراصد" ، عن سبب قوة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية هذا العام .

وقال البلاع : إنه بعد ظللنا لمدة عامين في حجر صحي وأخذ لقاحات ، فأصبح أغلب الناس متواكلين ولا يأخذون لقاحات الإنفلونزا الموسمية .

وتابع: الفيروس كل سنة تتغير سلالته ، فعندما تٌصاب بالعدوى العام الماضي ، وهذا العام تتغير السلالة فلا يكون لديك أجسام مضادة للفيروس الجديد .

وعن انتشار شائعات أن لقاحات الإنفلونزا التي تقدمها وزارة الصحة تضعف المناعة ، أوضح البلاع : إن وزارة الصحة قطاع حكومي والدولة قائمة على صحة الفرد والمجتمع ، وهذا هو الدور الذي تقوم به الوزارة في المساعدة بوقاية الفرد والمجتمع من الأمراض ، واللقاح هو خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الأمراض .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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