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شكرا لقرائتكم إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قالت النيابة العامة: إن إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية محظور على الموظّف العام ولو بعد انتهاء خدمته.
الوثائق السرية
وتابعت النيابة، عبر منصة إكس، أنه يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
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