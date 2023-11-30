نتائج الأهلية لحساب المواطن للدورة 73 متاحة الآن

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 73 لشهر ديسمبر، وذلك عبر البوابة الإلكترونية. ودعا البرنامج المستفيدين للتحقق من الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا وذكر البرنامج أن إجمالي ما تم صرفه للدورة 72 لشهر نوفمبر بلغ 3.4 مليار ريال، لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع.

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