جوازات جدة تضبط باكستانياً منتحلاً صفة غير صحيحة للدخول إلى المملكة

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ضبطت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، مسافرًا من الجنسية الباكستانية، منتحلًا صفة غير صحيحة، باستخدام وثيقة سفر لشخص آخر، بغرض الدخول إلى المملكة بطريقة غير مشروعة.
وأوضحت الجوازات أن المسافر تم ضبطه أثناء محاولته دخول المملكة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت الجوازات أنها تبذل جهودًا كبيرة لضبط محاولات التسلل إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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