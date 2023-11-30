شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو حليمة بولند تحولت لخرابة بيوت في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
كشف المحامي محمد المظفر عن رسالة استلمها من زوج، يتهم فيها الإعلامية الكويتية حليمة بولند بأنها السبب في انفصالهما.
فيديو حليمة بولند تحولت لخرابة بيوت في السعودية
وفي مضمون الرسالة، جاءت كالآتي: “أنا زوج، متزوج منذ عشر سنوات، وقد أرسلتُ لكِ رسالة عبر إنستغرام قائلًا: ‘اختاري أي ديرة وأنا أوديكِ’. كانت زوجتي تراقبني وشاهدت الرسالة، فصاحت بغضب قائلة: ‘وهو يصرف علينا'”.
وأضاف الزوج في رسالته: “طلبتُ منه أن ينفق علينا، لكنه رفض وظل يرسل رسائل لكِ. وفي النهاية، طلبتُ منه الطلاق، ووافق”.
وفي ختام رسالته، وجه الزوج اتهامًا لحليمة بولند قائلًا: “أنتِ السبب في طلاقي، وأنا أطالبكِ بتعويض عن الأضرار التي سببتها لي”.
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