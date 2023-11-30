شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: وزارة التعليم السعودية تعلن تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني وتعديل الاجازات المطولة لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجوازات تكشف عن الحالات التي يتم فيها منح مواعيد بدون أبشر ومتى يتم استقبل المراجعين 1445

قررت وزارة التعليم تقديم موعد الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، حيث ستكون الاختبارات في الفترة من يوم الأحد الموافق 8 شعبان إلى يوم الخميس الموافق 5 شعبان.

تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني

ويرتبط هذا القرار بتزامن إجازة يوم التأسيس للعام الحالي مع اليوم الأخير في اختبارات نهاية الفصل، حيث سيكون اليوم الخميس الموافق 12 شعبان هو آخر يوم في فترة الاختبارات.

ومن المتوقع أن تنتهي المدارس من جميع أعمال الاختبارات وإعلان النتائج بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 11 شعبان.