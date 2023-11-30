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عاجل: وزارة التعليم السعودية تعلن تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني وتعديل الاجازات المطولة لهذا السبب

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجوازات تكشف عن الحالات التي يتم فيها منح مواعيد بدون أبشر ومتى يتم استقبل المراجعين 1445

قررت وزارة التعليم تقديم موعد الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، حيث ستكون الاختبارات في الفترة من يوم الأحد الموافق 8 شعبان إلى يوم الخميس الموافق 5 شعبان.

تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني

ويرتبط هذا القرار بتزامن إجازة يوم التأسيس للعام الحالي مع اليوم الأخير في اختبارات نهاية الفصل، حيث سيكون اليوم الخميس الموافق 12 شعبان هو آخر يوم في فترة الاختبارات.

ومن المتوقع أن تنتهي المدارس من جميع أعمال الاختبارات وإعلان النتائج بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 11 شعبان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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