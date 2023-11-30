شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ما يحصل عليه الميت في مقابر ال5 نجوم الجديدة التي اعلنت عنها شركة في مصر بسعر خيالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار إطلاق مجموعة طلعت مصطفى لمشروع “البستان” للمقابر في العاصمة الإدارية الجديدة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. حيث تتنوع أسعار المقابر في هذا المشروع ما بين 1.5 و1.446 مليون جنيه، مما دفع الكثير من مستخدمي وسائل التواصل إلى اعتبار هذه الأسعار مبالغ فيها.

ما يحصل عليه الميت في مقابر ال5 نجوم الجديدة

أثار إطلاق مجموعة طلعت مصطفى مشروع “البستان” لمقابر في العاصمة الإدارية الجديدة جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، تقع المقابر على طريق السويس في المنطقة المقابلة لمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم خدمات متكاملة مثل مسجد، ودار مناسبات، وجراج، ومنطقة خدمات، ومبنى إدارة، بالإضافة إلى صيانة دائمة وتصميم موحد لجميع الوحدات وآيات قرآنية على كافة المقابر.

ووفقًا لما نشرته “العربية Business”، تبلغ مساحة الحوش 40 مترًا مربعًا بإجمالي 10 عيون، وتتألف من 8 عيون، 4 للنساء و4 للرجال، مع عظامتين، ويشترط شراء الحوش كاملاً بسعر 1.5 مليون جنيه، ويتم تسليمه بتشطيب كامل وتشطيب خارجي من الرخام.

وأوضح مسؤول بيع المقابر أن الشركة تقدم أنظمة سداد مختلفة، بما في ذلك نظام الكاش بتخفيض على ثمن الوحدة يصل إلى مليون و436 ألف جنيه، وأنظمة تقسيط مختلفة مع دفعة أولى تبلغ 315 ألف جنيه، وأقساط شهرية أو دفعات نصف سنوية أو سنوية.

وأشار المسؤول إلى أنه سيتم تسليم الحوش خلال سنتين من التعاقد، وتم بيع حوالي 430 من أصل 500 حوش تم طرحهم حتى تاريخ نشر التقرير، وأنه بمجرد الانتهاء من الطرح الأول سيتم طرح مزيد من الأحواش بأسعار أعلى.

وفي ختام التقرير، تم طرح مرحلة جديدة بعد اقتراب الانتهاء من المرحلتين الأوليين، وأفاد مسؤول البيع بأن المتبقي من الطرح الثالث وحدات قليلة، وأنها أقل سعراً وتميزاً من الطرحين الأول والثاني، وبقيمة مليون و446 ألف جنيه.

وأكدت مسؤولة بيع أخرى بالمشروع أن الحوش يباع بنظام التملك وليس الانتفاع، ويسمح بالتملك للأجانب، وتتمتع المقابر بإطلالة على مساحات خضراء كبيرة وموقع استراتيجي مميز، وأكدت أن المشروع يلبي مطالب السكان في مدينتي مدينتي والرحاب، ويهدف إلى تكوين مجتمعات عمرانية متكاملة.