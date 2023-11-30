تراند اليوم : قائمة الطعام نفسها .. بالفيديو: رجل أعمال يكشف أسباب ارتفاع أسعار المطاعم في الرياض وانخفاضها في دبي

صحيفة الخليج 365: كشف " فيصل شاكر " مالك سلسلة مطاعم ، خلال لقاء مع برنامج " ثمانية " ، عن أسباب ارتفاع الاسعار في مطاعم الرياض ، وانخفاضها في دبي رغم أن قائمة الطعام نفسها .

وقال : تكلفة وصول المواد الغذائية الأولية من الجمارك إلى المطعم في السعودية عالية ، فنحن لا ننهي التعاملات بأنفسنا ، ونتعاون مع شركات للتخليص الجمركي حتى وصول المواد الغذائية إلى المطعم .

وتابع: وتكلفة التخليص الجمركي ومدة التخليص في السعودية أكثر من الخليج ، فعملية نقل المواد الغذائية تطول عن الأماكن الأخرى فبالتالي التكلفة تزيد .

واستكمل : أننا نبني سياسة التسعير على تكلفة المواد الغذائية بنسبة 25% من التكلفة الإجمالية وهذه معادلة عالمية لسياسة التسعير .

وأضاف: يجب أن نبني سياسة التسعير على كل التكلفة ، فتكلفة العمالة عالميا تتراوح من 26 إلى 28 % ، لدينا ترتفع إلى 40% .

واستطرد: لهذا فسبب ارتفاع الأسعار أن تكلفة التشغيل وتكلفة المواد الغذائية الأولية أعلى ، فنحن نربط الأسعار بحسب المكان المتواجدين فيه .