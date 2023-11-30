شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور صادمة لهند الكندري بدون أي فلتر والان مع التفاصيل الكاملة

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أثارت الفنانة الكويتية هنادي الكندري جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على فيديو ظهرت فيه بدون فلتر، حيث أكدت أن جمالها طبيعي وليس بحاجة إلى تعديلات.

تسريب صور صادمة لهند الكندري بدون أي فلتر

في الفيديو، ظهرت الكندري أثناء تصوير إحدى المعجبات لها التي وصفتها بالجميلة. ردت الفنانة الكويتية على المعجبة قائلة: “اليوم مع الجميلة، وأنا صدق جميلة قلباً وقالباً”.

أثار هذا التعليق جدلاً وتفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراءهم بين من دعموا تصريحات الكندري ومن انتقدوها بسبب عمليات التجميل التي قامت بها في السابق.