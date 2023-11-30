تراند اليوم : موجودة في كل مطبخ.. الكشف عن عشبة شهيرة تخفض الكوليسترول والسكر في الدم

صحيفة الخليج 365: تعتبر الحلبة عشبة شهيرة موجودة في مطبخ أغلب المنازل، ولها العديد من الفوائد الصحية.

وحول فوائد الحلبة:

1-الكوليسترول: الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الحلبة قد تساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم، وتجنب ارتفاعه، وبالتالي منع مشكلات صحية خطيرة، وفق موقع "indianexpress".

2-سكر الدم: تعمل الألياف الموجودة في الحلبة بنسبة عالية، على إبطاء امتصاص السكر في الدم، وبالتالي تنظيم نسبته، والحد من تعرضه للارتفاع.

3- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وعلاج الإمساك.

4-علاج آلام المفاصل.

5-فقدان الوزن حيث تكبح الحلبة الشهية وتزيد من الشعور بالامتلاء.