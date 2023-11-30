شكرا لقرائتكم فقرات متنوعة في مهرجان العسل الثاني ببحر أبو سكينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشن وكيل محافظة محايل، سعد بن راشد آل ناشع، مساء أمس الأربعاء، مهرجان العسل الثاني بمركز بحر أبو سكينة، وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد محمد آل مجثل ورئيس مركز بحر أبو سكينة سلطان الحذيفي ومديرو الإدارات الحكومية والأهلية ومشايخ القبائل والأعيان ورجال الأعمال وأصحاب محلات العسل والأهالي.

وشاهد الجميع كافة أركان النحالين، وكذلك مشاركات الجهات الرسمية بعد ذلك أقيم الحفل المعد على المسرح المفتوح، وشاهد الحضور الفقرات المتنوعة التي أعدت بمناسبة المهرجان، وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة في المهرجان.