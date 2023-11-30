شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. القبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين في منطقة المدينة المنورة لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صله بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

أو بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.