شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة "وزراء الداخلية العرب": "إكسبو 2030" يعكس حكمة وحنكة "القيادة" الرشيدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، يعكس حكمة وحنكة قيادتها الرشيدة وأدوارها الريادية المحورية، ويترجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها على المستوى الدولي.

وهنأت الأمانة، المملكة بفوزها، وأعربت بهذه المناسبة في بيان لها من مقرها في العاصمة التونسية، عن تهانيها الخالصة للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا.

وجهة عالمية رائدة

وأكدت الأمانة أن هذا الفوز يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الدولية، ويجسد تطلعاتها الطموحة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

كما يسجل مرحلة جديدة من النجاحات في مواصلة مسيرة الخير العطاء، والإنجازات التنموية الشاملة التي تحققها من خلال رؤيتها المستنيرة 2030.

وثمنت الأمانة العامة عاليًا كل الجهود التي بُذلت في سبيل تحقيق هذا الفوز، مؤكدة ثقتها المطلقة في قدرة المملكة وتميزها في تنظيم هذه الفعاليات والأحداث الدولية.