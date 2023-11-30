شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً: المرور السعودي يبدء من اليوم تطبيق غرامة بقيمة 6 آلاف ريال على كل سائق يرتكب هذا الخطأ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل يلعب رونالدو في ديربي النصر والهلال بعد اصابته؟ أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا اليوم، مشيرةً إلى أن تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها يعرض قائد المركبة لغرامة مالية تتراوح بين 3000 و6000 ريال. تطبيق غرامة بقيمة 6 آلاف ريال أكدت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن فرض غرامة مالية على من يقوم بتجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها يهدف إلى حماية سلامة الطلاب أثناء صعودهم أو نزولهم من الحافلات، وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم تجاوز الحافلات المدرسية أثناء توقفها، مطالبة بالانتظار حتى تحركها.

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