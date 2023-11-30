شاهد كيف احتفل أهالي السجناء في الكويت بعد العفو الأميري

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تم تداول مقطع فيديو يوثق احتفال أهالي المشمولين بالعفو الأميري في الكويت أمام السجن المركزي. أظهر الفيديو توافد العشرات من أهالي المشمولين بالعفو، حيث قاموا بالغناء والرقص احتفالاً بخروج أبنائهم من السجن.
كيف احتفل أهالي السجناء في الكويت بعد العفو
وافق مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين، على مشروع مرسوم بالعفو عن مواطنين كويتيين صدرت بحقهما أحكام بالسجن، وبناءً على ذلك، تم الإفراج عن هؤلاء المشمولين بالعفو، حيث احتفل أهاليهم بهم بفرحة وسرور.
وتُعتبر هذه المناسبة فرصة للأهالي للتعبير عن فرحتهم وتقديم الدعم والاحتفاء بأبنائهم الذين استعادوا حريتهم بفضل العفو الأميري، وتعكس هذه الصور والفيديوهات الروح الإيجابية والتراحم في المجتمع الكويتي، حيث يشارك الأهالي في فرحة إعادة توحيد العائلات وتمكين المشمولين بالعفو من بدء حياة جديدة بعد فترة السجن.
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