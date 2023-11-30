شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات التقشير الساحرة لبشرة نضرة وصحية خالية من التصبغات والبقع الداكنة..بهذه الطريقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقشير الساحرة لبشرة نضرة وصحية خالية من التصبغات والبقع الداكنة..بهذه الطريقه تقشير البشرة هو عملية إزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد، مما يساعد على تحسين مظهر البشرة وتوحيد لونها، وهناك العديد من الطرق لتقشير البشرة، ومنها استخدام المنتجات التجارية الغالية، أو استخدام وصفات طبيعية، تساعد على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات والبقع الداكنة بأقل التكاليف وصفات التقشير الساحرة لبشرة نضرة وصحية خالية من التصبغات والبقع الداكنة مع وصفات التقشير الطبيعية وصفات التقشير للبشرة وتفتيحها فوائد التقشير للبشرة للتقشير العديد من الفوائد للبشرة، منها: إزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد، مما يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. تحفيز إنتاج خلايا الجلد الجديدة، مما يساعد على تجديد البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية.

تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. تحسين ملمس البشرة وجعلها أكثر نعومة. إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء. وصفات التقشير الطبيعية هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتقشير البشرة وتفتيحها، منها: قناع السكر والعسل يعد هذا القناع من أفضل الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة وتفتيحها، حيث يحتوي السكر على مواد تقشيرية تساعد على إزالة الخلايا الميتة، بينما يحتوي العسل على خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات تساعد على ترطيب البشرة وحماية خلاياها المكونات: ملعقة كبيرة من السكر الأبيض أو البني. ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي السكر والعسل جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على وجهك أو أي منطقة من بشرتك التي تريدين تقشيرها. افركي الخليط برفق بحركات دائرية لمدة 5 دقائق. اغسلي وجهك بالماء الدافئ. قناع الطماطم واللبن يحتوي هذا القناع على خصائص طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، حيث يحتوي الطماطم على فيتامين سي الذي يساعد على تفتيح البشرة، بينما يحتوي اللبن على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة. المكونات حبة طماطم. ملعقة كبيرة من اللبن. طريقة التحضير والاستخدام اهرسي الطماطم جيدًا. أضيفي اللبن إلى الطماطم وقلبي جيدًا. ضعي الخليط على وجهك أو أي منطقة من بشرتك التي تريدين تقشيرها. اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

قناع الكركم والزبادي يحتوي هذا القناع على خصائص طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، حيث يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تساعد على تفتيح البشرة، بينما يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة. المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي الكركم والزبادى جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي الخليط على وجهك أو أي منطقة من بشرتك التي تريدين تقشيرها. اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الدافئ. .