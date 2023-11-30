تراند اليوم : "كنت براحتي مع جوزي".. اعترافات مفاجئة من المذيعة المصرية "إنجي حمادة" المتهمة بنشر فيديوهات مخلة

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي المصري وائل سعيد، عن اعترافات المذيعة المصرية "إنجي حمادة" أمام النيابة، على خلفية فيديوهات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء بعد ظهورها مع تيك توكر.

زواج عرفي

وقال سعيد، إن موكلته قدمت للنيابة ورقة زواج عرفي من التيك توكر الذي ظهر معه في الفيديو، مؤكدة أن مقاطع الفيديو صورها "التيك توكر" بعد زواجهما، وفق "مصراوي".

مقاطع الفيديو

ومن جانبها، أوضحت إنجي حمادة أن مقاطع الفيديو نشرها "التيك توكر" عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمها أو استأذنها، معلقة:"كنت براحتي مع جوزي".

برشام مخدر

وذكر محامي المتهمة، أن النيابة حولت موكلته للطب الشرعي بعد ضبط برشام مخدر "جدول" من منزلها.

التصوير والخروج

وأفادت التحقيقات أن المتهمة إنجي حمادة، عند مناقشتها ومواجهتها بالمقاطع المرئية المتداولة على التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، قررت صحة ذلك بمعاونة أحد الأشخاص وقیامه بمساعدتها في التصوير والخروج معها على البث المباشر وكذلك قيامه بتسجيلها وإعادة بثها ونشرها على مواقع أخرى.

المقاطع المرئية

وبسؤال المتهمة عن الهواتف المحمولة المضبوطة، قررت أنها تقوم باستخدامهم في بث تلك الفيديوهات والمقاطع المرئية والمسيئة والمنافية للآداب العامة، ويعاونها في ذلك تيك توكر باستخدام العديد من حساباته على تلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

الأقراص المخدرة

وبمواجهتها بالأقراص المخدرة المضبوطة حيازتها، قررت بقصد التعاطي وبسؤالها عن سبب قيامها بإحداث إصابتها باليد اليسرى أثناء ضبطها، قررت باستشعارها الخوف فأحدثت إصابتها.

كسر الباب

وأبانت التحقيقات أنه أثناء لحظة القبض على إنجي حمادة لم تفتح باب المنزل، كونها ذهبت إلى المطبخ وأمسكت سكينا وجرحت نفسها، حيث كانت تحاول أن تنهي حياتها حتى أصيبت بـ 8 غرز في يديها، وبعدها تمكن رجال المباحث من كسر الباب، لكنها ظلت تردد "أنا معملتش حاجة امسكوا اللي نشر الفيديو".

فيديوهات مخلة

الجدير بالذكر أن النيابة العامة أصدرت إذنا بالقبض على المتهمة إنجي حمادة، كما أمرت بحبس المذيعة إنجي حمادة المتهمة بنشر فيديوهات مخلة تحرض على الفسق والفجور 4 أيام على ذمة القضية.