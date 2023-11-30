تراند اليوم : إذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً.. الكشف عن الأعراض الأولية لسرطان البنكرياس

صحيفة الخليج 365: كشف البروفيسور فاليري إيغييف، عن الأعراض الأولية لسرطان البنكرياس.

سرطان البنكرياس

وقال إيغييف، إنه يمكن الاشتباه بسرطان البنكرياس مبكرا عند ملاحظة علامات مثل، اليرقان أو الإسهال أو الإمساك، مشيرا: هناك أعراض يجب على الشخص عدم تجاهلها، مثل اليرقان أو الإسهال أو الإمساك بشكل غير متوقع، وفقدان الشهية، والشعور بالضيق والضعف، وفقدان الوزن المفاجئ دون مبرر، والألم في المراق الأيمن.

الفحوص اللازمة

وأشار: عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب لإجراء الفحوص اللازمة وتشخيص السبب، وفق "لينتا. رو".

موجات فوق صوتية

وأوضح أن الطريقة الأكثر فعالية لعلاج سرطان البنكرياس هي الجراحة، وفي حالة وجود موانع، يستخدم العلاج الإشعاعي والكيميائي، وفي بعض الحالات، الاستئصال بالموجات فوق الصوتية (HIFU)، أي العلاج بتوجيه موجات فوق صوتية مركزة عالية الكثافة على الورم.

العلاج الكيميائي

وتابع: إذا كان السرطان قد انتشر إلى الصفاق يستخدم العلاج الكيميائي عالي الحرارة داخل الصفاق، الذي يتضمن تسخين محلول العلاج الكيميائي إلى درجة حرارة تزيد عن 42-43 درجة ثم يحقن في تجويف البطن، الذي "يحرق" الخلايا السرطانية فقط لأن العتبة الحرارية لهذه الخلايا أقل من الخلايا السليمة، لذلك لا تتضرر الأعضاء والأنسجة السليمة.