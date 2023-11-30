مليون متطوع لخدمة ضيوف الرحمن

عززت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العمل التطوعي من خلال عدة مجالات تطوعية تنمي الثقافة التطوعية وأثرها على الفرد والمجتمع، وتقوم المنظومة بتقديم خدمات مخصصة لرعاية شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين جُهزت لهم مصليات خاصة تتوفر داخلها جميع الخدمات التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة (2030) وتنمية المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والفئات المختلفة من الجنسين والمساهمة في تحقيق تلك المستهدفات بالوصول إلى أكثر من مليون متطوع، عبر استقطاب المتطوعين واستثمار المواهب والكفاءات الوطنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.



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