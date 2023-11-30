شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو كيف كانت الدقائق الأخيرة من حياة الفنان طارق عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كيف اتتبع شحنة من سمسا 1445؟ وما هو رقم سمسا الموحد؟

وأشار شريف منير إلى أن طارق عبد العزيز كان يعاني من المرض خلال تلك الفترة، ورغم ذلك كان يظهر بروح معنوية عالية. وقد قاموا بتصوير مشهد الإفطار في الفيلا، حيث شعر شريف منير بتأثر كبير لحظة إيقاف التصوير، ولفت انتباه الجميع بحديثه عن الموت.

وأكد شريف منير أن طارق عبد العزيز كان يدرك أنه سيودع الحياة، ولكنه قرر أن يستمر في العمل الفني وتقديم الأعمال التي تسعد الجمهور. كانت هذه اللحظة الأخيرة التي قضاها شريف منير مع الفنان الكبير طارق عبد العزيز خلال تصوير المسلسل.

الدقائق الأخيرة من حياة الفنان طارق عبد العزيز

تألق الفنان طارق عبد العزيز بأداء دور شخصية شريف بشكل استثنائي، حيث كانت حالته النفسية جيدة ومرتفعة، وكان يبدي فرحته بضحكه الطبيعي وسير الأمور بشكل طبيعي. شريف منير أشار إلى تجربة تصوير مشهد حيث جاء شخص شاب ورن الجرس، وعلى الرغم من بداية التمثيل، قرر المخرج إعادة التصوير.

ثم وصف شريف منير لحظة المأساة عندما أصيب طارق عبد العزيز بأزمة قلبية مفاجئة، حيث بدأ يعاني من الضيق وتغير لون وجهه، وصعوبة في التنفس. حاول منير مساعدته دون جدوى، ونقل الفنان الراحل إلى المستشفى، لكن الأطباء أعلنوا وفاته.

شريف منير عبّر عن حزنه العميق لفقدان صديقه الفنان، مشيرًا إلى استمتاع طارق بتجسيد الدور وصف الخبر بأنه كالصاعقة، وأعرب عن شعوره بأن الحياة لم تعد تستحق أي شيء بعد هذا الفقد. رحل طارق عبد العزيز عن عالمنا عن عمر يناهز 55 عامًا أثناء تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”.