شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً: رونالدو لن يلعب في الديربي أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة
تتسارع قلوب جماهير نادي النصر بالقلق إزاء احتمالية غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المواجهة المرتقبة في الديربي أمام الهلال في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي المقررة يوم الجمعة القادمة.
رونالدو لن يلعب في الديربي أمام الهلال
تعرّض كريستيانو رونالدو لإصابة أثناء مواجهة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث انتهت المباراة بتعادل (0-0) يوم الإثنين.
وبحسب مصادر موثوقة، يؤكد التشخيص الأولي أن رونالدو يعاني من كدمة متوسطة في الرقبة، حيث تلقى العلاج الطبيعي على الفور بعد مغادرته الملعب.
يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه النصر، وذلك بعد انقضاء 14 جولة من المسابقة السعودية.
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