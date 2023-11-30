شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو لحظة رفض رونالدو قرار الحكم بمنحه ركلة جزاء لأنه لا يستحقها والان مع التفاصيل الكاملة

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أحداث مثيرة شهدت مباراة نادي النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني في إطار دوري أبطال آسيا، حيث قام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بردة فعل بارزة خلال اللقاء، وقد أضفى رونالدو لمسة خاصة على اللعب، حيث قام بتنفيذ حركات فنية رائعة وتحركات استعراضية، مما أثار إعجاب الجماهير وزملاء الفريق على حد سواء، تأتي هذه اللحظات المميزة ضمن رحلة رونالدو مع فريق النصر والتي تسهم في إثراء تجربته الرياضية وجعلها أكثر إثارة وتميزًا في المنافسات الكروية.

لحظة رفض رونالدو قرار الحكم بمنحه ركلة جزاء

في لقاء نادي النصر السعودي مع برسبوليس الإيراني، وبعدما تعرض كريستيانو رونالدو لعرقلة داخل منطقة الجزاء، قام الحكم الصيني ما نينج بإعلان ضربة جزاء لصالح النصر. ولكن، رفض رونالدو احتساب الضربة الجزاء وأبلغ الحكم أن العرقلة لم تكن صحيحة.

تدخل الحكم المساعد واستخدم تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة، وفي النهاية تم إلغاء ضربة الجزاء بسبب عدم صحة العرقلة، ويظهر هذا التصرف الرياضي من قبل رونالدو تمسكه بالنزاهة ورفضه الاستفادة من قرار غير صحيح، مما يبرز أخلاقياته الرياضية العالية.