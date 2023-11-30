شكرا لقرائتكم خبر عن الرميح: الفوز بتنظيم "إكسبو 2030" يؤكد مكانة المملكة في قلب العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح بن محمد الرميح، أن ثقة الدول بالمملكة وتصويتهم لها في ملف استضافة إكسبو 2030، يؤكد مكانتها في قلب العالم ودورها المحوري في ربط القارات الثلاث.

بالإضافة إلى إسهاماتها الكبيرة والفعالة في تشجيع الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتبني الحلول الداعمة للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، والإسهام في بناء مستقبل أفضل للبشرية.

ورفع الرميح التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

تتويج لمرحلة التحول التاريخية

وقال معاليه: فوز المملكة المستحق لتنظيم إكسبو 2030، يُعد تتويجًا لمرحلة التحول التاريخية التي تعيشها المملكة في سائر المجالات، وما تشهده من إطلاق لمشاريع كبرى ومبادرات فريدة ورؤى طموحة، وهو أيضًا فرصة لإلهام العالم بالعمق التاريخي والثراء الثقافي والتجربة المتميزة التي سيصنعها إكسبو لكل الزوار من دول العالم.

وأضاف أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية سيكون أحد المساهمين في إنجاح استضافة المملكة لفعالية إكسبو 2030، من خلال تهيئة المطارات والمنافذ البرية والبحرية، وتوفير خيارات عديدة لوسائل النقل العام.

بالإضافة إلى تعزيز حركة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بهدف الإسهام في خلق تجربة ثرية ومميزة لجميع الزوار من مختلف دول العالم.