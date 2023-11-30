شكرا لقرائتكم خبر عن سر مذهل يصنع المعجزة و يجعل بطنك مسطحه وشعرك كثيف وناعم خالي من الشيب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تقوم العديد من السيدات بالبحث عن الحصول على وزن مثالي، حيث يعد زيادة الوزن من الأشياء المقلقة لدى العديد من السيدات والرجال أيضاً.

مما يجعلهم دائمين البحث عبر الوسائل المتعددة مثل “جوجل” و “فيسبوك” عن كافة الطرق التي يمكن أن تساعد في الحصول على بطن مسطح بالإضافة إلى التخلص من الدهون والأرداف، ومن أهم تلك الطرق التي تساعد على ذلك هو “ورق الغار” أو ورق “اللورا”، والذي كان يستخدم منذ قديم الأزل والمفيد جدًا للجسم كما يساعد ورق الغار في الحصول على شعر طويل وكثيف بطريقة جذابة وسحرية وسوف نتناول طريقة تحضير ورق الغار في المنزل بأقل المقادير الممكنة كما سنوضح أهمية ورق الغار في هذا المقال وعبر تلك الأسطر القليلة القادمة.

كيفية استخدام وتحضير ورق الغار للقضاء على الكرش المكونات

ورق الغار.

ماء.

ليمون.

عيدان من القرنفل.

طريقة التحضير نقوم بإحضار ورق الغار ونغسله جيدًا ثم نقوم بوضعها في ماء حتى يغلي.

نقوم بوضع تلك المشروب في الكوب ونضيف إليه عيدان من القرنفل مع عصرة ليمون ونقوم بتغطيته. نقوم بتناوله كل صباح وسوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد حيث يساعد ورق الغار في التخلص من الكرش والدهون والأرداف.

أهمية ورق الغار توجد فوائد لا تعد ولا تحصى لورق الغار سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور:يساعد ورق الغار في التخلص من الدهون والترهلات المزعجة.

يخلصنا من الكرش والجناب.

يساعد في تطويل وزيادة كثافة الشعر.