شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو زوجة تركية ترمي زوجها من النافذة بعد أن اكتشفت خيانته لها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حالة الطقس في الرياض وجدة ومكة والمدينة والدمام وتبوك وجازان ونجران وأبها اليوم الخميس

تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر امرأة تركية قامت برمي زوجها من الطابق الثاني عبر شرفة المنزل، وذلك إثر نشوب جدال بينهما حول اتهامات له بالخيانة الزوجية.

فيديو زوجة تركية ترمي زوجها من النافذة

يظهر الفيديو امرأة تركية تحمل سكينًا وتصرخ بانفعال قائلة: “هذا هو ثمن الخيانة”، مطالبة زوجها بأن يظهر رجولته ويركز على علاقتهما. وقع الحادث في منطقة دميرطاش باربوروس في ولاية بورصة التركية.

تم نقل الزوج إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قامت الشرطة بالقبض على الزوجة. يُجرى التحقيق حاليًا لتحديد المزيد من التفاصيل وتحديد المسؤوليات.

تسلط هذه الحادثة الضوء على تحديات العلاقات الزوجية والتوترات العاطفية التي يمكن أن تؤدي إلى حوادث خطيرة. يجب على الأزواج التعامل مع الخلافات بطرق سلمية، واللجوء إلى الحوار والتفاهم، والبحث عن حلول دون اللجوء إلى العنف أو التصرفات الخطرة التي تنتهك القانون.