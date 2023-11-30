انت الان تتابع لماذا يجب على الحوامل أخذ تطعيم الإنفلونزا؟.. "سعود الطبية" توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن السبب الذي يدعو إلى وجوب حصول المرأة الحامل على تطعيم الإنفلونزا.

وأوضحت "سعود الطبية" عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه يجب على المرأة الحامل أخذ تطعيم الإنفلونزا، حماية لها خلال فترة الحمل، وحماية لطفلها حتى عمر ستة أشهر بعد ولادته.

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