انت الان تتابع "الموارد البشرية": "الضمان الاجتماعي" لا يقدم إعفاء من الرسوم أو منحًا دراسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد إعفاء من الرسوم أو منح دراسية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.

وأضافت الوزارة، ردًّا على استفسار أحد مستفيدي الضمان على حسابها بمنصة (إكس)، حول إمكانية إعفاء الضمان من الرسوم الدراسية، أن المستفيد بإمكانه إصدار "مشهد الضمان" وتوجيهه للجهة المعنية؛ حيث يحتوي المشهد على بيانات المستفيد وتابعيه.

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