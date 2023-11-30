انت الان تتابع "مرشدك الزراعي".. "العصيمي" يشرح برنامج الري المتبع لأشجار التين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 6:35 صباحاً

أوضح المهندس راشد العصيمي البرنامج الواجب اتباعه لري أشجار التين خلال الفترة من منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف شهر فبراير. وقال العصيمي إن الري خلال تلك الفترة يتزامن مع سكون "العصارة"؛ وبالتالي يجب إيقافه تمامًا، ويمكن أن تكون رية واحدة لغسيل الأملاح وبعدها يزداد تدريجيًّا حسب درجات الحرارة. وتابع في فيديو على حساب الإرشاد الزراعي، أن وقت الذروة خلال شهري يونيو ويوليو يكون الري يوميًّا أو يومًا بعد يوم.

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