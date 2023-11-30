انت الان تتابع لتحسين حركة المرور.. "أمانة المدينة" تفتتح جسر تقاطع طريقي الأمير نايف والسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة المدينة المنورة، عن افتتاح جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق السلام.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن افتتاح جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق السلام، ضمن خطة الأمانة لتحسين الحركة المرورية في أحد أهم التقاطعات الحيوية في المدينة المنورة.

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