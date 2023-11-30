انت الان تتابع صعود أسعار النفط قبل بدء اجتماع أوبك+ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 6:44 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك +" في وقت لاحق من اليوم، مع استيعاب المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت ارتفاعًا بأكثر من المتوقع. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 0.45% إلى 83.25 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.53% إلى 78.27 دولارًا للبرميل.

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