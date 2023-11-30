انت الان تتابع تعكس الثقة العالمية في قدراتنا الاستثنائية.. رئيس مطارات جدة يهنئ القيادة بمناسبة الفوز بتنظيم إكسبو 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 7:00 صباحاً

رفع الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030". وقال "أبو عباة": إن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 تعكس الثقة العالمية في قدراتنا الاستثنائية في التنظيم والإدارة، وإبراز مكانة المملكة كوجهة رائدة لقيادة الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى. وتابع: تأتي هذه الاستضافة كجزء من ثمار رؤية السعودية 2030 المباركة؛ حيث حققت المملكة مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية ونجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وأكد أن استضافة هذا الحدث العالمي سيعكس قوة صناعة النقل الجوي في المملكة، وسيكون فرصة مهمة لمطارات المملكة لإبراز إمكانياتها الكبيرة وتطورها وقدرتها على استخدام التقنية لتوفير تجربة سفر مريحة في استقبال وتسهيل وتوجيه ضيوف المعرض. ولفت "أبو عباة" إلى جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال ضيوف المملكة الكرام؛ حيث يُعتبر المطارَ المحوري الذي سيوفر خيارات متعددة للضيوف ويسهم في تقديم تجربة مميزة ومريحة لهم؛ معربًا عن فخره واعتزازه بهذا المنجز التاريخي والحضاري للمملكة، والخطوات التطويرية الجبارة التي تقوم بها القيادة الرشيدة في تحقيق التقدم والتطور في جميع المجالات، وتسابق الزمن بخطى حثيثة لتحقيق مستهدفات المملكة المستقبلية.

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