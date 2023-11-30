انت الان تتابع "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"طريف" الأدنى بـ6 درجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 7:00 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 34 مئوية فيما سجلت طريف 6 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان وينبع 33 مئوية، وكل من المدينة المنورة والقنفذة 32 درجة؛ فيما سجلت شرورة وبيشة 31 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ6 درجات، تليها عرعر وسكاكا والسودة 8 مئوية، ثم أبها وحائل وحفر الباطن ورفحاء والقريات 9 درجات، وسجلت الطائف أعلى نسبة رطوبة 90%.

كانت هذه تفاصيل خبر "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"طريف" الأدنى بـ6 درجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.