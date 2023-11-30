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محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات اقتصادية حكومية نُشرت اليوم، انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي وللشهر الثاني على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، انخفض خلال نوفمبر الحالي إلى 49.4 نقطة؛ في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 49.6 نقطة مقابل 49.5 نقطة في أكتوبر الماضي.

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