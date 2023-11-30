تراند اليوم : بالفيديو.. فهد الشليمي يكشف عن مشكلة حماس ويعلق: لن يكتب الله تحرير القدس بأذرع إيران

صحيفة الخليج 365 : أكد المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، أن الهدف الاستراتيجي لحركة حماس من عملية طوفان الأقصى لم يتحقق.

أهداف حماس

وأضاف الشليمي، عبر فيديو بحسابه على منصة "إكس"، أنه حال إخراج 6 آلاف معتقل من سجون إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من شمال القطاع، وفك الحصار في هذه الحالة يحققون أهدافهم لكن الثمن كان غاليا 15 ألف ضحية و35 ألف مصاب و80 ألف سلامة وحدة سكنية مهدمة.

مشكلة حماس

وأشار إلى أن مشكلة حماس هي انتقاد الدول العربية، لأنهم في الأساس متمردين على الدولة الفلسطينية مثل حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن.

وأوضح أن ما حققته حماس هو مكسب عاطفي فقط من الدول الغربية وهو سريع الاضمحلال مع مرور الوقت.

ما الحل؟

وأكد أن الحل هو توحيد الجهود الفلسطينية ودعم السلطة الفلسطينية بالتعاون مع حماس، وتوقف التحريض على أجزاء الدول العربية.

وتابع: لو كانت حماس ذراع إيران فلن يكتب الله تحرير القدس بأذرع إيران يأبى الله ورسوله ما تتحرر بناس لها أيديولوجية خاصة ما يوفقهم الله، مؤكدا أن القدس ستتحرر بأيدي الفلسطينين واصفا إياهم بالشعب الجبار الصابر.