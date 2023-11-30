شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة السعودية الـ24 تغادر لإغاثة سكان غزة.. اعرف محتوياتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ24 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 31 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

احتياجات منقذة للحياة

رحبت منظمة الصحة العالمية بتمديد الهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين من الجانبين التي سمحت بدخول أكثر من 4000 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية، وإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى جنوب القطاع.

وأوضح مدير عام المنظمة د. تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن الإمدادات غير كافية في ظل اكتظاظ الملاجئ بالنازحين، وبدء انتشار الأمراض وانتشار الجوع ووجود أعداد هائلة من المصابين والجرحى، وما زال هناك الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة والمساعدات اللازمة لقطاع غزة.