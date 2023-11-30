انت الان تتابع رأيت من يطبقها.. "النمر" يحذر من "مقاطع إنقاذ مصاب الغيبوبة بالضغط على الشفة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 9:33 صباحاً

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من انتشار مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن الضغط على الشفة العليا تحت الأنف يساعد المصاب بالغيبوبة على الاستيقاظ، مشيرًا إلى ما يقوله الطب الحديث في هذا الصدد. وأوضح "النمر" أن حقيقة ما يتم نقله في هذا المقاطع ليس له أساس علمي في الطب الحديث، وقال: "المشكلة أني رأيت من يطبقها على أحد الأشخاص في مول". وتابع، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "الشاهد: لا تلمس المصاب بإغماء إذا ما عندك شهادة إنعاش قلبي رئوي".

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