انت الان تتابع ضع قدميك بماء دافئ تفادياً للجلطة.. "أسباب ارتفاع الضغط في البرد" والعلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
30 نوفمبر 2023, 9:50 صباحاً
يمكن أن يؤثر انخفاض درجة حرارة الهواء في مستوى ضغط الدم؛ لذلك يجب على الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم الالتزام بتعليمات الأطباء وتناول الأدوية اللازمة في أيام البرد.
ويشير الأكاديمي يوري بيلينكوف إلى أنه من المهم لمرضى ارتفاع ضغط الدم اتباع إرشادات تناول الأدوية بدقة، وتجنب ممارسة الرياضة المفرطة في الهواء الطلق، وعدم التعرض للبرد لفترة طويلة، وفق "روسيا اليوم".
ووفقاً له، يعود السبب في ذلك، إلى أن عوامل عديدة تؤثر في الأوعية الدموية بما فيها درجة الحرارة، أي أنها في البرد تتضيق وتنخفض عملية نقل الحرارة؛ لذلك يحتاج الجسم إلى الإحماء في موسم البرد، ويجب ألا تكون الملابس والأحذية ضيقة، لكي لا تؤثر في تدفق الدم في الأوعية الدموية.
وأعراض ارتفاع مستوى ضغط الدم وفقاً للأكاديمي هي الصداع والدوخة وشعور غير مريح في منطقة القلب وعدم انتظام دقات القلب والتعرق وضيق التنفس؛ لذلك عند الشعور بهذه الأعراض أو بعضها وعدم اتخاذ تدابير معينة فسوف تؤدي إلى ظهور طنين الأذن وذباب أمام العينين واضطرابات عصبية وغثيان وتقيؤ.
ويشير إلى أنه قبل كل شيء يجب قياس مستوى ضغط الدم؛ للتأكد من أنه هو المسبب للأعراض المذكورة، وبعد ذلك اتخاذ وضعية مريحة ووضع كمادة باردة (الثلج) على مؤخرة الرأس والتنفس بعمق، كما يمكن وضع القدمين والساقين في ماء دافئ (30-40 درجة) لتقليل خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.
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