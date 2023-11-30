تراند اليوم : بالفيديو: صاحب مقطع جبنة " المش" يكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل جديدة عن سر الدود الموجود بداخلها وحقيقة تناولها

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن محمد الرشيدي الملقب ب " أبو حبيب" ل "الخليج 365" تفاصيل مقطع الفيديو المنتشر له، وهو يتلقى هدية من عامله المصري عبارة عن جبنة قديمة مخزنة منذ 6 سنوات تسمى "المش" وبداخلها دود.

جبنة المش

وقال المواطن في تصريحات ل "الخليج 365": "حازم جاب لي هدية من مصر وهي جبنة المش المصرية، وما جابها لغرض ينقلي بكتيريا أو أمراض، أو الاستهانة، وإنما للتعبير عن المحبة والتقدير والاحترام، وحازم يعتبر واحد من إخواني".

وتابع: "الشعب السعودي والشعب المصري واحد، وأشقاء، وأحباب. وبيننا ترابط وصلة في مصر، فأنا والدتي مصرية وزوجتي مصرية".

وفي السياق نفسه قال العامل المصري : " الجبنة تصنع من الحليب، ثم تخزن في بلاص كبير وتتراوح مدة التخزين من عامين إلى 10 سنوات، بشرط إغلاق البلاص بشكل محكم لضمان عدم وصول الهواء إلى الجبنة. مشيرا إلى أن الدود الموجود داخل الجبنة ليس له أي أضرار على الإنسان.

تخزين الجبنة