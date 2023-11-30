خطوات وطريقة استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين من التأمينات

الرياض - محمد الوسيري - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها تتيح للعملاء المتقاعدين (مدنيين وعسكريين)، استخراج بطاقة تقدير عبر الموقع الإلكتروني.

ويعتبر برنامج “تقدير” أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدمة لعملاء المؤسسة من متقاعدين ومستفيدين. ويُعنى البرنامج بعقد الشراكات الإستراتيجية والتعاون الفعال مع الجهات في القطاع الخاص لتقديم مزايا وعروض واستثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الأعمال التطوعية وإقامة الفعاليات لهم ومنحهم مزايا تفضيلية خاصة لأعضاء برنامج “تقدير”.

وتتولى المنصة متابعة تنفيذ الخدمة ومراجعة طلبك والذي يتطلب تقريبًا 9 أيام، وبمجرد الموافقة سيتم إخطار المتقاعد، حيث يمكنه استلام البطاقة من المكتب المعين.

– ادخل على الموقع الإلكتروني لبرنامج (تقدير). – اضغط على أيقونة (الدخول)، وسجل الدخول مستخدمًا بيانات دخولك الخاصة بالمؤسسة. – اضغط على زر (عرض الكل) لتظهر لك قائمة بجميع العروض المقدمة. – اضغط على العرض الذي ترغب بالاستفادة منه للاطلاع على تفاصيله وطريقة الاستفادة منه. – يمكنك الضغط على الملف الشخصي لتحديث البيانات والتسجيل في مسار (خبرة).

وفي وقت سابق، كشفت التأمينات الاجتماعية عن موعد إيداع راتب التقاعد للمستفيدين وفق الآلية الزمنية المجدولة سلفًا لإيداع المعاش.

موعد راتب التقاعد

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً عن موعد إيداع المعاش التقاعدي حيث ردت عليه بالقول: يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد.

وعلى هذا فمن المتوقع إيداع معاش التقاعد يوم الخميس المقبل نظرًا لأن أول شهر ديسمبر يتصادف مع يوم الجمعة.

تخصيص المستفيدين وفي وقت سابق كشفت التأمينات الاجتماعية عن طريقة تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد في حال وفاة المستفيد الرئيسي. وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين المستحقين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفى في نظامي التقاعد المدني والعسكري، التقدم بطلب صرف مستحقاتهم إلكترونياً بإدخال البيانات الأساسية، ويتم التحقق من صحة واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. متطلبات الخدمة ويجب توفر ما يلي للاستفادة من الخدمة: أن يكون مقدم الطلب أحد المستفيدين من أفراد العائلة. بيانات الورثة يتم استرجاعها آلياً من وزارة العدل حسب صك حصر الإرث، ويجب اختيار سبب الاستحقاق لجميع أفراد العائلة تعبئة إقرار حالة أفراد العائلة. إضافة رقم حساب الأيبان البنكي

الضمان الاجتماعي المطور

من جهة أخرى سيتم إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من الدفعة 24 في الساعات الأولى من يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.