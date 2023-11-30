شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون البلدية" تحدد 9 ضوابط لتغطية الشُرفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل المحددات التصميمية لتغطية الشرفات، عبر منصة "استطلاع" لإبداء الرأي خلال 15 يوما.

يأتي هذا بهدف وضع محددات تصميمية واضحة لضمان استخدام الشرفات، وتغطيتها بالشكل الصحيح في جميع المباني السكنية والتجارية مما يساهم في معالجة التشوه البصري.

9 متطلبات تصميمية لتغطية الشرفات

وحددت الوزارة 9 متطلبات تصميمية لتغطية الشرفات، تتمثل في منع التغطية بأي من المواد والألوان والأشكال التي تخالف واجهة المبنى والمادة السائدة المستخدمة فيها، وبما يتوافق مع العناصر المعمارية والقياسات الهندسية لواجهة المبنى سواء كان «سكني عمائر أو فلل / سكني تجاري / تجاري».

واشترطت أن تغطى حسب الشكل العام لواجهة المبنى، وبما لا يؤثر سلبًا على المشهد الحضري، والالتزام بمتطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.

وأكدت الوزارة على أن يعتمد التصميم من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد، وتقييم التصميم والموافقة عليه من الجهة المعنية «الأمانات / البلديات» وذلك بعد التأكد من أن التغطية لا تخالف الشكل الخارجي والسائد لواجهة المبنى.

التقييد بالألوان والمواد والأشكال المستخدمة

وألزمت المرخص له بأن تكون التعديلات أو الإصلاحات وفق رخصة الترميم التي أصدرت لها، والتقييد بالألوان والمواد والأشكال المستخدمة لكل واجهة على حدة، والتغطية بشكل كامل للواجهات في حال الرغبة في التغطية.

وأوجبت أن تكون المواد المستخدمة في تغطية تلك الشُرفات، مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.