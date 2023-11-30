شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "الدخن" بالمهد يستقطب مزارعي 5 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستقطب مهرجان "الدخن" بمحافظة مهد الذهب العديد من المزارعين، ومناطق زراعة الدخن في المملكة، لتبادل الخبرات والاستفادة من عدة ورش عمل ومحاضرات يشهدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى التوعية بالدخن بوصفه منتجًا غذائيًا متعدد الفوائد، ودعم وإرشاد المزارعين، ومناقشة سبل تنمية زراعة الدخن في المناطق المستهدفة، حيث تشتهر زراعته في مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان.

محصول منتج الدخن الغذائي

ويشكّل مهرجان "الدخن" بمحافظة مهد الذهب فرصة لاستكشاف تنوّع محصول منتج الدخن الغذائي بين خمس مناطق بالمملكة، واستعراض التجارب في زراعته لتحسين جودة الإنتاج، وزيادة الكميات، ودعم المزارعين في مجال الإرشاد والتمويل.

وتناقش ورش العمل على مدار 4 أيام، دور الجمعيات التعاونية الزراعية في الإستراتيجية الوطنية للزراعة، ودور برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في تطوير ودعم محصول الدخن، ودور صندوق التنمية الزراعية في التمويل الزراعي، إضافة إلى جهود مركز البذور والتقاوي لمحصول الدخن.

كما يستعرض المهرجان تجارب زراعة الدخن بالطرق التقليدية في محافظة مهد الذهب، ومنطقة جازان.

توعية المزارعين بطرق الريّ والإنتاج

أيضا يقدم الجهود التوعوية التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والخبراء المشاركين لتوعية المزارعين بطرق الريّ والإنتاج.

كذلك تقديم الاستشارات التي تدعم مراحل الزراعة بالمنتجات والأسمدة، التي تدعم جودة المحصول وكميته.

كانت انطلقت فعاليات المهرجان أمس، بتنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن فعاليات السنة الدولية للدخن تحت شعار "إرث غني لطاقة كاملة".