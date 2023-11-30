شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبور 14 سيارة إسعاف مقدمة من المملكة إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبَر منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة.

ويأتي هذا من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها للقطاع تباعًا.

وتتضمن "سيارات الإسعاف" تجهيزات طبية ضرورية مثل (أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين.

بالإضافة إلى حقائب الإسعافات الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر، وأربطة)، وغيرها من المستلزمات اللازمة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.