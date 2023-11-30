شكرا لقرائتكم خبر عن "الأراضي والمساحة" تبحث تخصيص مدن زراعية في 3 محافظات بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير إدارة الأراضي والمساحة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس فادي بن حسين الحارثي، على مواقع أراضي في محافظة الطائف وبني مالك، ومحافظة ميسان والمراكز التابعة لها.

وجاء هذا بهدف استحداث مواقع جديدة تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تخصيصها كمدن زراعية تساهم في الأمن الغذائي، وذلك وفق الميزات النسبية للمحافظات والمراكز المذكورة.

الزراعة في السعودية

يوضع في الاعتبار أيضا ما يتوافق مع توجهات وتطلعات الوزارة، والعمل على سرعة إعداد الرفوعات المساحية لتلك المواقع المستهدفة، وذلك بالتعاون مع الإدارات والجهات ذات العلاقة.

واجتمع "الحارثي" مع مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، ونائبه المهندس عطية الثقفي ومدير قسم الأراضي بمكتب الطائف المهندس حسن المالكي، ومدير وحدة الزراعة ببني مالك زياد بن فريحان المالكي، وذلك لمناقشة حلول قضايا الأراضي بمحافظات المنطقة، واستعراض التحديات للعمل على حلها بأسرع وقت.

يذكر أن إدارة الأراضي هي إحدى الإدارات التابعة لوكالة الوزارة للأراضي والمساحة، وتعمل على المساهمة في دعم الزراعة السعودية في تخصيص وتأجير الأراضي الزراعية المناسبة للمستثمرين، في مشاريع زراعية أو حيوانية.