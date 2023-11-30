شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص حاول الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض في المزاحمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض في محافظة المزاحمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر كانت قبضت شرطة منطقة الرياض، على 7 مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، ضمن جهود الحملة الأمنية لمكافحة التسول بمدينة الرياض.

المخالفون لنظامي الإقامة وأمن الحدود

وظهر أحدهم في محتوى مرئي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمتهن التسول غير المباشر بهدف الحصول على المال بمقابل غير مقصود بذاته.

وأكّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، حينها أن العقوبة النظامية لجريمة التسول تصل إلى السجن لمدة (6) أشهر أو غرامة مالية قدرها (50,000) ريال أو بهما معًا.

وأوضح أن الأساليب الإجرامية لجريمة التسول تتمثل باستغلال العاطفة، مؤكدًا أهمية التزام المواطنين والمقيمين عند تقديم العطاء أن يكون عبر المنصات الرسمية المخصصة لذلك، لضمان وصولها إلى مستحقيها، والإسهام في الإبلاغ عن المتسولين عبر رقم العمليات الأمنية (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) لبقية مناطق المملكة.